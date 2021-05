Insalata ai cinque cereali, gamberi e feta

๐‘ณ๐’‚ ๐’Ž๐’Š๐’‚ ๐’Š๐’ ๐’†๐’‚ ๐’ ๐’Š ๐’„๐’–๐’„๐’Š๐’๐’‚ ๐’–๐’๐’Š๐’”๐’„๐’† ๐’‡๐’‚๐’๐’•๐’‚๐’”๐’Š๐’‚ ๐’† ๐’”๐’†๐’Ž๐’‘๐’๐’Š๐’„๐’Š๐’•ร โ€ข

๐—œ๐—ก๐—ฆ๐—”๐—Ÿ๐—”๐—ง๐—” ๐—ฃ๐—ฅ๐—œ๐— ๐—”๐—ฉ๐—˜๐—ฅ๐—œ๐—Ÿ๐—˜ ๐—”๐—œ ๐Ÿฑ ๐—–๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—”๐—Ÿ๐—œ

๐—–๐—ผ๐—ป ๐—ฎ๐˜€๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ด๐—ถ, ๐—ฝ๐—ผ๐—บ๐—ผ๐—ฑ๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ณ๐—ถ๐˜, ๐—ด๐—ฎ๐—บ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ผ ๐˜‡๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ ๐—ฒ ๐—ณ๐—ฒ๐˜๐—ฎ

Con l’arrivo dei primi caldi, si sa, la voglia รจ quella di alleggerire le nostre preparazioni in cucina. Non per questo bisogna rinunciare al gusto o a servire qualcosa di sfizioso e particolare. In questa ricetta utilizziamo un mix di cereali come riso integrale, farro, orzo, grano e avena, indicati per una dieta mediterranea piena di sapore e leggerezza nonchรฉ fonte di fibre, vitamine e nutrienti. Un primo piatto semplice e profumato perfetto per una fantastica cena primaverile!

Per 4 persone

320 gr di mix ai 5 cereali

Un mazzetto asparagi

12/15 gamberi

250 gr di pomodorini

200 gr di feta

Due spicchi d’aglio

Un cucchiaino di zenzero grattugiato

Sale q.b.

Pepe q.b.

Zucchero q.b

Erbe aromatiche tritate (basilico, timo, maggiorana)

Olio extravergine di oliva q.b.

Tagliare a metร i pomodorini, posizionarli su una placca con carta forno con la parte interna rivolta verso l’alto e condirli con olio, zucchero, sale, pepe, uno spicchio d’aglio ed erbe aromatiche tritate. Cuocere a 150ยฐ per un’ora. Lavare e tagliare gli asparagi, eliminando la parte dura, e cuocerli per circa 8 minuti in acqua bollente salata.

Nel frattempo cuocere il mix di cereali per il tempo indicato e trasferirlo in una ciotola a raffreddare con un filo d’olio. Pulire i gamberi e cuocerli in padella per pochi minuti con un filo d’olio, uno spicchio d’aglio e lo zenzero grattugiato. Aggiungere gli asparagi tagliati a pezzetti. Mescolare tutti gli ingredienti aggiungendo la feta a dadini e servire l’insalata tiepida o fredda.

