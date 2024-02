Si svolgerà giovedì 8 febbraio, alle 10, presso il Senato della Repubblica Italiana, nella Sala Capitolina, il primo dei quattro convegni in programma per discutere di un tema attuale tanto dibattuto nel mondo: “Innovazione Tecnologia ed Intelligenza Artificiale” che, oggi guidano e trasformano interi settori e in particolare l’ambiente, l’ economia e il sociale. Soprattutto in riferimento a questo ultimo, si cercherà di rispondere all’invito di Papa Francesco che ha chiesto la sottoscrizione di un manifesto in cui chiede a tutti gli stakeholder e esponenti della società civile di adottare principi etici, pedagogici e giuridici nella realizzazione e sviluppo delle intelligenze artificiali. Il Convegno sponsorizzato dal Senatore Lucio Malan, Presidente del gruppo FDI al Senato, si pone l’obiettivo di mettere intorno ad un tavolo le eccellenze del settore: Dottor. Sorge Corrado, Manager dell’innovazione esperto di AI e Comunicazione Digitale, Dottor. Davide Piccolo, Manager dell’innovazione esperto di AP VP, Avv. Vincenzo Gallotto, esperto di diritto dell’informatica e nuove tecnologie, Prof. Giuseppe Desideri, Preside della Facoltà di Scienze Politiche Economiche e Sociali di UniCampus ETG- Ginevra Svizzera, Dottoressa Esther Fiocco Pres. A.I.M.C- Associazione Italiana Maestri Cattolici, Dottor. Luigi Di Salvia Presidente Nazionale Religions for Peace, il regista e produttore Gjon Kolndrekaj. Durante il Convegno saranno presentati dei Video riferiti all’opera in esclusiva mondiale VideoCatechismo della Chiesa Cattolica che rappresenta un importante esempio di trasformazione tecnologica nel settore del cinema e nella più ampia versione della multimedialità. Il Convegno sarà moderato dal Giornalista e Scrittore Luca Caruso, Don Gianni Fusco, Docente dell’Università Cattolica LUMSA che conclude i lavori del convegno organizzato da Tania Cammarota, Renato Tramontana e Cataldo Pugliesi.

Eventi istituzionali di questa portata e interesse sono importanti per trovare delle soluzioni in comune nel rispetto etico e morale nell’utilizzo e sviluppo tecnologico dell’intelligenza artificiale che nei nostri giorni è determinante nella vita quotidiana della società contemporanea.

Giacomo Palermo

