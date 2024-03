Una tre giorni di iniziative per celebrare la Giornata internazionale della Donna al Liceo Raffaello Politi di Agrigento che ha promosso tre iniziative nelle giornate del 6, 7, 8 marzo. Mercoledi nell’aula magna della sede centrale si è tenuto un convegno organizzato in collaborazione con le associazioni Ande, Inner wheel e Fidapa dal titolo “Storie di donne a confronto”.

L’iniziativa si è proposta di ricordare le conquiste umane, sociali, economiche e politiche delle donne che hanno segnato la storia della civiltà europea come letterate e scienziate, come sovrane, come madri, come cultrici di saperi. Nel corso della manifestazione gli allievi hanno relazionato su due donne Caterina Ricci Gramitto e la figura di Damarete.

Quest’ ultima è stata ricordata anche attraverso un interessante collegamento meet con il percussionista e compositore agrigentino Mauro Patti che ha raccontato ai presenti la storia del suo progetto Telamon e del suo ultimo CD che a Damarete dedica una meravigliosa traccia.

Stamattina giovedi, gli allievi delle classi prime e seconde di entrambi gli indirizzi hanno partecipato nella meravigliosa cornice del Teatro Pirandello alla performance sublime degli artisti della Savatteri Produzioni in “Camicette Bianche” diretto dal geniale regista Marco Savatteri . Uno spettacolo che, attraverso una commovente rappresentazione di un tragico evento del passato, ha suscitato emozioni forti negli oltre 500 studenti che hanno avuto la possibilità di riflettere sul coraggio e la sofferenza di chi ha lasciato l’Isola in cerca di fortuna nel secolo scorso e continua ad essere attuale oggi in quanti arrivano invece in cerca di salvezza nella nostra isola.

Il Liceo Raffaello Politi è particolarmente attento, anche attraverso la realizzazione di Laboratori PNRR sul teatro, a promuovere lo sviluppo della consapevolezza di sé e delle capacità di relazione e comunicazione, attraverso la condivisione delle arti espressive e di tutti i linguaggi artistici.

Per venerdi, 8 marzo , nell’aula magna della sede centrale gli studenti delle classi terze e quarte dell’indirizzo delle Scienze umane incontreranno Francesca Maccani, autrice del libro “Le donne dell’Acquasanta. Una storia palermitana”.Un racconto importante che cerca di fare luce su quelle che erano le condizioni di lavoro delle donne

alla fine dell’Ottocento.