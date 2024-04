Incidente stradale, ieri mattina, lungo la via Panoramica dei Templi, a poche decine di metri dalla rotatoria di Giunone. Un’autovettura Renault Captur, con alla guida un ultraquarantenne agrigentino, si è ribaltata all’altezza del curvone. L’automobilista se l’è vista davvero brutta, ma per sua fortuna, non ha riportato gravi traumi. Sul posto i poliziotti della Questura e gli agenti della squadra Infortunistica della polizia municipale.(FOTO AGRIGENTO OGGI)