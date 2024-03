E’ di due feriti in bilancio di un incidente stradale, che si è verificato, ieri pomeriggio, lungo la statale 118, nei pressi delle due gallerie, in territorio di Agrigento nel tratto che porta a Raffadali. A scontrarsi una Fiat Punto e una Volkswagen Tiguan. L’urto è stato violento. A prestare i primi interventi alcuni passanti. In tanti hanno chiamato il numero di emergenza 112. Due le persone trasportate con le ambulanze al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Sul luogo si sono portati i carabinieri. E’ toccato proprio a loro occuparsi dei rilievi, necessari, per capire l’esatta dinamica dei fatti e stabilire le responsabilità. La strada è stata interdetta, e chiusa alla circolazione il tempo necessario per i rilievi, la rimozione dei mezzi incidentati, e la pulizia dell’asfalto disseminato di pezzi di carrozzeria e parti meccaniche.