Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Cappuccini e via Brigadiere Nastasi a Sciacca. A scontrarsi un camion e un’auto. Il conducente della vettura è rimasto ferito e con un’ambulanza trasportato all’ospedale “Giovanni Paolo II” per le cure del caso. Sul posto la polizia per ricostruire la dinamica dell’incidente.