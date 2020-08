Incidente stradale, morto ventisettenne motociclista

Tragico incidente stradale. Un giovane motociclista ha perso la vista sulla superstrada Palermo-Sciacca. Si chiamava Raffaele Stassi, 27 anni, palermitano.

Alla guida di una motociclista si è scontrato con un’auto, una Opel Agila guidata da L.S. un giovane di 21 anni nel tratto di strada accanto al carcere Pagliarelli.

Stassi era in sella ad una Honda Transalp quando per cause che verranno accertate dalla squadra incidenti della polizia Municipale, ha colpito l’auto ed è stato disarcionato dalla moto finendo sull’asfalto a diversi metri dal punto d’impatto.

Uno scontro talmente violento che l’Opel Agila si è ribaltata. Il motociclista è stato subito soccorso dal personale del 118 che lo hanno trasportato al trauma center di Villa Sofia. E’ morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.