Incidente stradale in pieno centro, due persone restano ferite

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio in via Adua, nel centro abitato di Favara. Uno dei due veicoli coinvolti, infatti, è ridotto ad un cumulo di rottami. Per motivi da chiarire si sono scontrate due autovetture, una Volkswagen Golf e una Fiat Punto.

Quest’ultima auto dopo il violento impatto è uscita fuori strada, andando a sbattere contro il prospetto esterno di una palazzina. Scattato l’allarme sul posto per soccorrere i feriti è stato necessario l’intervento di più ambulanze del 118, e dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.

Prestate le prime cure direttamente sul posto, il personale medico ha disposto il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Per quanto riguarda la dinamica si stanno occupando delle indagini gli agenti della polizia Municipale.