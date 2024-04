Incidente stradale questa mattina alla rotatoria del centro commerciale “Città dei templi” a Villaseta. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un camion e una Smart. L’impatto è stato violento. Il mezzo pesante ha perso carburante dal serbatoio .

Non risultano feriti. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del vicino Comando provinciale di Agrigento che hanno messo in sicurezza l’area e i veicoli. Presenti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi. I poliziotti della sezione Volanti invece si sono occupati della viabilità.