Due ragazzi di 18 e 19 anni di Agrigento, sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto, nella notte, nei pressi dei semafori e del Palacongressi nel quartiere di Villaggio Mosè. Lo ha scontro ha coinvolto uno scooter, modello Honda, con in sella i due giovani, e una Peugeot 207 condotta da un trentunenne.

I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Illeso l’automobilista. Sul posto i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento e i militari della Stazione di Villaggio Mosè che si sono occupati dei rilievi.

