Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio lungo la statale 115, all’altezza della rotatoria della Ciuccafa, a Porto Empedocle. A scontrarsi due auto: una Ford Fiesta condotta da un pensionato e una Volkswagen Golf con alla guida una donna. La persona ferita è stata presa in consegna dal personale sanitario di un’ambulanza e portata in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.