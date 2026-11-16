È stato eseguito anche nei confronti di Gerlando Valenti, imprenditore edile favarese di 54 anni, l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Palermo. L’uomo è il fratello di Stefano Valenti, tratto in arresto giovedì scorso a Favara dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Agrigento.

Il giorno successivo al fermo del fratello, il 54enne — che in questo periodo si trovava in Emilia-Romagna — si è presentato spontaneamente presso gli uffici della Questura di Ravenna. Qui gli è stato notificato il provvedimento restrittivo. Espletate le formalità di rito, Gerlando Valenti è stato accompagnato presso la Casa circondariale di Ravenna.

Così come già disposto per il fratello Stefano, anche Gerlando Valenti dovrà scontare una pena residua pari a 10 mesi e 14 giorni di reclusione. Al termine del periodo di detenzione in carcere, per entrambi scatterà inoltre la misura della libertà vigilata. I due fratelli, noti imprenditori nel settore dell’edilizia a Favara, sono stati riconosciuti definitivamente colpevoli del reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

La loro posizione giudiziaria si è cristallizzata nei giorni scorsi, quando la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati dalle difese, chiudendo di fatto il processo-bis nato dalla maxi inchiesta antimafia denominata “Montagna”. L’operazione, condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, era scattata nel gennaio del 2018 portando all’arresto di circa cinquanta persone tra boss, gregari, imprenditori e amministratori pubblici dell’agrigentino.

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