Incendio in abitazione, donna intossicata dal fumo

Resta intossicata dal fumo sprigionatosi dall’incendio della sua abitazione. Un’anziana di Sciacca è rimasta ferita. E’ accaduto, ieri, quando i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Sciacca, sono intervenuti in via Cava dei Tirreni per un incendio in un appartamento.

E’ stato accertato che le fiamme erano divampate dal bagno, verosimilmente, a causa di un corto circuito, originato a seguito delle avverse condizioni metereologiche che hanno compromesso la rete elettrica della zona. L’incendio è stato prontamente domato dalla proprietaria dell’abitazione, una settantenne, con l’ausilio dei militari dell’Arma.

Successivamente, a causa delle inalazioni di fumo, la donna è stata sottoposte alle cure mediche da parte del personale del 118, opportunamente attivato, e giunto sul posto. In corso di quantificazione i danni riportati che pare abbiano interessato solo il locale del bagno.