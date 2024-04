Un incendio doloso è divampato la notte scorsa a Favara, in via Capuana, in un’abitazione disabitata e in stato di abbandono da tempo. Ad accorrere durante la notte sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, impegnati in quei momenti nelle ricerche del turista tedesco ottantenne, scomparso nella Valle dei Templi, poi ritrovato cadavere in un terreno a poche centinaia di metri dal museo di San Nicola, a Nord del giardino della Kolymbethra.

A bruciare nella casa di via Capuana sono stati i cumuli di rifiuti e vecchi arredi. I pompieri, constatato che all’interno della residenza non via era nessuno, idranti alla mano hanno spento il rogo.

Da ricordare che domenica mattina, in via Tenente colonnello Giuseppe Russo, sempre a Favara, l’allarme era stato maggiore perché c’era stata una fuga di gas da una bombola collocata sul balcone di un appartamento al terzo piano di una palazzina, collegata ad una caldaia esterna. Si è temuta una deflagrazione e all’interno della casa c’erano marito e moglie e i loro figli.

Il provvidenziale e tempestivo intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento ha scongiurato il peggio. Sul posto intervenuti anche i carabinieri della Tenenza cittadina. Si è danneggiata la tettoia in ferro dell’appartamento e si sono anneriti il prospetto esterno e gli interni di una stanza adibita a cameretta.