Un vasto incendio è scoppiato nel bosco di Alessandria della Rocca, in contrada “Pietri Parrini Carraggià”, durante le ore notturne. Non è stato facile spegnere le fiamme per il forte vento. Sul posto i vigili del fuoco di Cianciana e anche il sindaco di Alessandria della Rocca Giovanna Bubello.

Con la ricerca in corso, durante la notte, del turista tedesco scomparso alla Valle dei Templi, non è stato possibile inviare da Agrigento rinforzi. Le fiamme sono state circoscritte dopo circa dieci ore di intervento grazie all’intervento di un canadair e un elicottero inviati dalla prefettura di Agrigento. Il rogo, quasi sicuramente, è di natura dolosa.