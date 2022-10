Un bambino di 14 mesi di Lampedusa, è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Palermo, a causa di una overdose di sostanze stupefacenti.

Il bimbo, che ha ingerito hashish, adesso sta meglio. Intanto la Procura per i minorenni ha affidato, com’è prassi in questi casi, il piccolo al direttore sanitario del “Di Cristina”, per fare tutti gli accertamenti del caso sulla famiglia.