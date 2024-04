Era finito in una comunità di Menfi perché indagato di furto aggravato ed estorsione in concorso. Reati commessi lo scorso 29 settembre a Palermo. Ma nel corso dei mesi avrebbe violato ripetutamente le prescrizioni impostegli dalla misura cautelare a cui era sottoposto. Ed è per questo motivo che un sedicenne è, adesso, finito all’istituto di pena minorile Malaspina. Ad eseguire l’aggravamento della misura cautelare, disposto dal Tribunale per i Minorenni di Palermo, sono stati i carabinieri della stazione di Menfi.