La “Terapia del Buonumore”. E’ questo il filo conduttore dell’incontro con il medico riberese, Mimmo Macaluso, chirurgo e responsabile del Servizio di Endoscopia Digestiva dell’Ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera, in programma mercoledì 10 aprile alle ore 18.00 presso la sala conferenze dell’Auser Ribera sita in corso Margherita 266.

L’incontro è inserito nell’ambito delle attività dell’Università popolare Auser. Macaluso qualche anno fa ha dato alle stampe una frizzante pubblicazione, “Risate in corsia?”, che è una sorta di invito a cogliere gli attimi divertenti, nella routine della vita quotidiana e chiarisce con notazioni convincenti e “scientifici” quali possano essere gli effetti terapeutici del buonumore, anche in un campo, quello sanitario, dove opera da circa trent’anni.

Tra una visita e un intervento il medico riberese non ha rinunciato anche a registrare pazientemente battute e situazioni paradossali colte nelle corsie degli ospedali, con protagonisti medici, pazienti ed infermieri. Ne è venuta fuori una pubblicazione briosa, divertente, considerata anche “un presidio terapeutico”, in alcuni passaggi utile a sdrammatizzare ed esorcizzare le malattie nelle loro varie manifestazioni.

Nel corso dell’incontro Macaluso si soffermerà anche su recenti scoperte fatte in tema di ricerca oncologica e cure da praticare sul tessuto tumorale. Macaluso, noto tra l’altro per le sue interessanti ricerche subacquee, si soffermerà anche su problematiche legate alle eruzioni vulcaniche, in particolare marine, oggetto di approfonditi studi del medico riberese.

Le attività dell’Università popolare Auser di Ribera proseguiranno il prossimo martedì 16 aprile con una lezione della professoressa Giovanna Quartararo dedicata al sommo poeta Dante Alighieri.

Giacomo Palermo

