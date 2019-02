Impianto di biometano a Sciacca, il sindaco convoca la Moncada Energy

A seguito degli interventi susseguitisi negli ultimi giorni da parte di soggetti politici e di tecnici, il sindaco Francesca Valenti chiarisce oggi ulteriormente la vicenda dell’impianto di produzione di biometano che la Moncada Energy intenderebbe realizzare in territorio di Sciacca. “L’Amministrazione comunale – dice oggi il sindaco Valenti – ha invitato la Moncada Energy per chiarire la situazione circa il progetto che sul proprio sito internet dichiara di aver realizzato. Nessun progetto, ribadisco, risulta essere stato presentato presso gli uffici del Comune di Sciacca. La vicenda sarà affrontata unitariamente con tutti coloro, forze politiche e cittadini, che intendono impedire la realizzazione dell’impianto. L’Amministrazione comunale è assolutamente contraria a qualsiasi iniziativa che possa arrecare pregiudizio alla salute dei cittadini e danni all’ambiente”. Nei giorni scorsi, come si ricorderà, il sindaco Francesca Valenti ha già incontrato tecnici della Snam.