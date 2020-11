Il Tempio di Ercole si illumina di blu per la Giornata Mondiale del Diabete

In occasione della giornata mondiale del diabete, che si celebrerà il 14 Novembre, alle 16:30 verrà illuminato di blu il Tempio di Ercole, con appuntamento presso il Posto di Ristoro, alla presenza dei sopra elencati Ospiti e dell’associazione Amadiab, che da anni si occupa di diabete giovanile, diventata un punto di riferimento per le famiglie che si trovano a gestire la patologia. Il direttivo composto dalla Dott.ssa Lea Gebbia, la Dott.ssa Valentina Mularo e l’Avv.ssa Alessandra Priolo, vogliono ringraziare per la disponibilità e la sen- sibilità mostrata alla tematica, il Direttore del Parco Archeologico Arch. Roberto Sciarratta, il Sindaco Dott. Franco Miccichè, un particolare ringraziamento al Presidente Lions della zona 26, Cav. Emanuele Farruggia a cui si deve la sponsorizzazione per l’illuminazione del monumento e la disponibilità mostrata nei confronti dei nostri bambini e ragazzi, l’Assessore per i rapporti con l’Ente Parco Antonino Costanza Scinta, l’Assessore per la salute pubblica Dott. Giovanni Vaccaro e il reparto di diabetologia pediatrica del San Giovanni di Dio di Agrigento con il Primario Dott. Giuseppe Gramaglia che insieme alla Dottoressa Lea Gebbia hanno dato vita all’ambulatorio diabetologico attualmente in funzione.