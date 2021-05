Il sindaco “vieta” la vendita di bevande in bottiglie e bicchieri in vetro

30 giugno 2021: fino a questa data sara’ vietata ad Agrigento la vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro , nei giorni di sabato, domenica e festivi. Lo prevede un’ordinanza del sindaco, Franco Micciché. “Possono risultare – si legge nell’ordinanza-di pericolo per la pubblica incolumità. L’adozione del provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della sicurezza urbana, sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado e di comportamenti scorretti e antisociali.”