Il neo perfetto di Agrigento incontra il presidente della Regione

Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha ricevuto, in visita di cortesia a Palazzo Orleans, il neo prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. Il colloquio è durato circa un’ora durante la quale il governatore e il prefetto hanno discusso dell’attuale situazione economico-sociale del territorio agrigentino. Particolare attenzione è stata dedicata al tema idrico dell’Ati e all’aumento, nell’ultimo periodo, degli sbarchi di immigrati a Lampedusa e Porto Empedocle. Un fenomeno, si legge in una nota della presidenza, “che proprio in questo periodo di pandemia ha causato forte tensioni da parte delle comunità locali e di numerosi sindaci della provincia”.