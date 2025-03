Il movimento Controcorrente arriva ad Agrigento: domenica il leader e deputato regionale Ismaele La Vardera, in città per la presentazione assieme a Michele Sodano

Una presentazione che si terrà domenica (23 marzo) a partire dalle 18.30 allo Scaro Cafè di piazza Ravanusella, e che vedrà La Vardera assieme all’ex deputato alla Camera Michele Sodano presentare ufficialmente il nuovo soggetto politico, nato poco più di un mese fa.

“Agrigento – dice il deputato regionale – è una pietra preziosa, un vero e proprio volano per il turismo e che, nonostante sia capitale della cultura, non riesce a decollare. Da quando il movimento è nato, ho ricevuto diverse sollecitazioni da questa città per venire a presentare qui Controcorrente. Con me ci sarà anche l’onorevole Sodano che ha deciso di sposare i valori del movimento e che sarà il pioniere di una città che andrà al voto il prossimo anno”.

E così, La Vardera e Sodano hanno deciso di impostare la presentazione come un momento di confronto aperto con i cittadini, in cui il duo illustrerà i principi e gli obiettivi del movimento, nato per dare voce a chi sceglie di restare e investire nel proprio territorio, sfidando la tendenza all’emigrazione che da anni colpisce le nuove generazioni siciliane.

“Ismaele La Vardera – conclude Sodano – al Parlamento Siciliano, sta portando alla luce le distorsioni più profonde del sistema e promuovendo una cultura politica fondata sul merito, sui temi e su una visione della Sicilia proiettata al futuro per invertire la rotta. Ma il cambiamento richiede l’impegno collettivo. Oggi più che mai, giovani e non solo sono chiamati all’azione per dare vita a una nuova generazione politica capace di rompere con le vecchie logiche. E Controcorrente Lottare X Restare può essere il punto di partenza di questo percorso, perché i processi trasformativi avvengono solo con la partecipazione di tutti”.

