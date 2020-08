Il Movimento 5 Stelle presenta la lista, ecco i nomi FOTO/VIDEO

Marcella Carlisi, Santina Cattano, Alberto Castelli, Salvatore De Caro, Domenico Bruno, Pasquale Spataro, Gerlando Alletto, Francesco Monachino Sanfilippo, Fabio Scopelliti, Gaia Roccaforte, Angelica Matilde Micalizio, Camillo Gulotta, Davide Musumeci, Gerlando Fretto, Giuseppe Guarraci, Alessandra Caldana, Serenella Affronti ed Eugenia Bogatu.

E’ questa la lista del Movimento 5 Stelle per le prossime amministrative. A questi dovranno aggiungersi altri due nominativi che sono in attesa di perfezionare la documentazione. La capolista, che è anche la candidata a Sindaco è l’uscente Marcella Carlisi. Come è noto, il movimento ha scelto di correre da solo, senza apparentamenti, senza appoggio di altre liste e senza soprattutto il PD. Non si ripete dunque l’alleanza proposta in altre sedi ed in competizioni regionali come quelle della Puglia, che tra l’altro hanno avuto la benedizione del premier Giuseppe Conte. Ad Agrigento, con il PD ancora fermo al palo (senza congresso e senza segretario), il Movimento 5 Stelle ha deciso di puntare tutto sulla consigliera comunale uscente Marcella Carlisi.

Tutto questo, anche in considerazione del fatto, che nelle ultime consultazioni amministrative, i pentastellati portarono in Aula Sollano, oltre la Carlisi, ben 2 consiglieri comunali per poi perderli strada facendo.

Il primo eletto, La Scala, ebbe 350 preferenze, la seconda, Carlisi, 220, Monella prima dei non eletti, 200. La lista del Movimento 5 Stelle che oggi in città è rappresentata dal deputato parlamentare Michele Sodano in tutto totalizzò 2500 preferenze.

La lista è stata presentata questa mattina nei giardini di Porta di Ponte alla presenza di tutti i candidati. Al fianco di Marcella Carlisi, oltre a Michele Sodano anche il deputato regionale Giovanni Di Caro. Tra gli altri anche i deputati Angela Raffa e Nuccia Di Paola.