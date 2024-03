Ha riscontrato grande successo, con oltre mille partecipanti, l’iniziativa realizzata al Palacongressi in occasione del Mandorlo in Fiore 2024, nell’ambito del progetto di cooperazione denominato “Il Mito e la Terra”.

La creazione della rete di filiera, sostenuta dal GAL Sicani, a valere sul PSR 2014/2020, è diventata un’opportunità di promozione dei prodotti d’eccellenza della filiera agroalimentare.

Le diverse aziende della filiera, grazie ad un paniere ricco di eccellenze del territorio, che include il Pistacchio di Raffadali D.O.P., la mandorla di Agrigento, olio, grano, origano e prodotti lattiero-caseari, hanno avuto la possibilità di esporre in vetrina i propri prodotti.

L’area mercato realizzata nella cornice del Palacongressi ha intrattenuto diversi visitatori ed ospiti degli spettacoli, i quali hanno avuto la possibilità di degustare i prodotti delle aziende della filiera de “Il Mito e la Terra”.

La serata è stata arricchita dalle degustazioni di Cous Cous dolce di Agrigento preparato dallo Chef Nino Di Carlo, assemblato e decorato dai corsisti del serale dell’Ambrosini di Favara, mentre il giovane maestro Carlo Pedalino ha preparato il Pane al cioccolato di Modica IGP impreziosito dal Pistacchio di Raffadali Dop, oltre alle degustazioni di pane olio ed origano.

Un appuntamento che ha visto coinvolti, grazie all’ormai consolidata collaborazione, il Consorzio del Cioccolato di Modica IGP, le aziende del progetto Diodoros e l’Arancia di Ribera D.O.P., i quali prodotti sono stati utilizzati per la realizzazione del cous cous dolce e del pane.

Il Cous Cous dolce di Agrigento, una antichissima ricetta risalente al 1200, custodita nel monastero del Santo Spirito di Agrigento, oramai è divenuta il simbolo dell’unione fra il territorio agrigentino e la città di Modica.