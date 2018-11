Il Milan Club Paolo Maldini e Gennaro Gattuso a Milano in occasione di Milan vs Juventus

E’ stato un “week end di fuoco” quello appena trascorso per il Milan Club “Paolo Maldini e Gennaro Gattuso” Agrigento, tra la gestione dei numerosi tifosi di Agrigento e dintorni accorsi per assistere alla partita di Calcio Milan vs Juventus e la programmazione per eventi Futuri in collaborazione con l’AIMC , ovvero l’Ente che gestisce i fan Club della Societa’ rossonera distribuiti in tutto il Mondo. I Due presidenti del Club hanno da prima organizzato i vari tour presso il Museo di Casa Milan , i tour allo stadio San Siro presso il museo e l’ingresso dei tifosi allo stadio per assistere all’incontro Clou di serie A Milan vs Juventus, mentre nella Giornata di lunedì hanno tenuto un meeting in sede presso l’AIMC con il direttivo nazionale per la programmazione di importanti eventi in futuro. “E’ stato abbastanza impegnativo organizzare per tante persone- dichiarano i presidenti del Club – ma tutto e’ filato liscio e quello che ci lascia piu’ contenti e’ che la gente si sia divertita, indipendentemente dal risultato sportivo. Per quel che riguardano i programmi del nostro Milan club si e’ parlaro di progetti ambiziosi con il Direttivo dell’AIMC (Capitanati dalla segretaria nazionale Signora Nuccia Malvestiti), ma questo e’ solo l’inizio – continuano i presidenti – di tante iniziative che saranno fatte da qui in avanti per un futuro radioso del nostro fan club, aldila’ dei risultti sportivi negativi recenti della squadra di calcio Ac Milan, con la speranza di un’imminente riscatto della nostra squadra del cuore che tanto ci ha fatto gioire,divertire e sognare in passato con le vittorie di tanti trofei a livello Nazionale ed internazionale. Il nostro motto e’ <> E’ stato emozionante portare il nostro Striscione (raffigurante l’immagine dei due Campioni Rossoneri Maldini e Gattuso ai quali ci siamo ispirati per dare il nome del Nostro Club) in giro per Milano tra “Casa Milan” (sede del Milan ) e lo stadio San Siro oltre che nella Mitica Curva Sud , dove numerosi tifosi, anche sconosciuti , ci hanno chiesto il permesso di potersi fare una foto. Un ringraziamento particolare va fatto , per la fondazione del Club e per la riuscita dello stesso, ai vari tifosi appassionati che ci supportano e che hanno creduto nel nostro progetto, ma anche e soprattutto al locale <>di San Leone, sponsor e sede del Nostro Club” concludono Giuseppe Cusumano e Gioacchino Cutaia, Co- presidenti del Milan Club “Paolo Maldini e Gennaro Gattuso” di Agrigento.

Calogero Longo