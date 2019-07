Il mercato dell’Akragas: ecco i primi colpi

I nuovi acquisti sono due centrocampisti:

Vestiranno la maglia dell’Akragas per la stagione 2019/2020:

Bartolo Caronia:

centrocampista/mezzala, originario di Palermo, classe ’96, cresciuto calcisticamente nella Parmonval con tanti campionati di Eccellenza da protagonista alle spalle. Nella scorsa stagione ha giocato nel Mazara in Eccellenza. E’ un centrocampista moderno e duttile, ottimo negli inserimenti senza palla per dare sostegno alla manovra offensiva e dal gol facile.

Giovanni Biondo: centrocampista/trequartista, classe ’91, barcellonese doc, reduce da una straordinaria stagione con la maglia del Corigliano dove ha vinto tutto: Campionato di Eccellenza, Coppa Italia Fase Regionale e Supercoppa della Regione Calabria. Vanta tantissime presenze in quarta serie anche con la maglia dell’Igea Virtus e del Noto. In carriera ha vestito le maglie della Tiger Brolo, Akragas e Due Torri in Eccellenza. Giovanni Biondo è il classico “motorino” che non si ferma mai alternando quantità e qualità, capace di inserimenti in area con il vizietto del gol.