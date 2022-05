Il Lounge Beach Scala dei Turchi scelto ancora una volta dai vip: relax per Stefano Castellitto

Il Lounge Beach Scala dei Turchi scelto ancora una volta dai vip. Nella location che si affaccia sulla Scala dei Turchi di Realmonte, una domenica mattina di relax per l’attore Stefano Castellitto protagonista nello scorso fine settimana, al teatro Pirandello di Agrigento, dello spettacolo “Zorro”.Foto e pranzo, per l’attore, nella terrazza del locale di proprietà di Nino Sanfilippo. Nei giorni di permanenza ad Agrigento, Castellitto ha anche visitato la valle dei Templi e non poteva mancare la tappa alla Scala dei Turchi dove era già stato con il regista, Giuseppe Tornatore. L’attore ha avuto modo di esprime parole di elogio per il teatro Pirandello di Agrigento che ha definito “uno tra i più belli mai visti”.