Il Licata supera la Mariglianese: reti di Orlando e Minacori

Allo stadio “Liotta” protagoniste Licata e Mariglianese, gara valevole per la 21^ giornata del campionato di Serie D girone I. Tutto si decide nella seconda frazione di gioco. Quattro minuti e Orlando fa 1-0, spezzando l’equilibrio registrato fino a quel momento. Poi il raddoppio di Minacori, che arriva otto minuti più tardi: magistrale la punizione che vale il definitivo 2-0. È la rete che chiude il match e che stronca la Mariglianese .Il Licata di Pippo Romano si riprende, così, la quinta posizione in classifica.La batosta col Catania è già un sbiadito ricordo alle spalle per una squadra ai vertici del campionato e che, come ribadito a fine match dai presidenti Massimino e Di Benedetto, è destinata a traguardi sempre più importanti.

Tabellino: Licata-Mariglianese 2-0 (49’ Orlando, 57’ Minacori).

Formazioni:

Licata (3-5-2): Valenti; Garau, Calaiò, Orlando; Cusati (dal 45’ Puccio), Rotulo, Cristiano (dall’81 Ficarra), Mudasiru (dal 91’ Pedalino), Pino; Minacori (dall’89’ Asata), Saito (dal 75’ Ouattara). All. Romano.

Mariglianese (3-5-2): Cappa; Esposito (dall’85’ Saporito), Piscopo, Ciaravolo (dal 76’ Zollo); Massaro (dal 58’ Ferraro), Giordano, Oliva (dal 53’ Cacciottolo), Garritano, Monteleone; Corbisiero (dal 49’ Bacio Terracino), Schena. All. Sena.

Arbitro: Vittoria di Taranto.

Ammoniti: Calaiò, Cacciottolo, Schena, Asata, Monteleone.

Calci d’angolo: 8-3