Al “Saraceno” di Ravanusa è andata in scena la trentacinquesima giornata del girone I di Serie D tra Licata e Ragusa. A spuntarla sono i padroni di casa che, grazie ad una doppietta di Riccardo Rotulo, regolano per 2-0 gli iblei e festeggiano la salvezza. Un’annata travagliata per gli uomini di Romano, condita da polemiche e contestazioni, ma nella quale alla fine l’obiettivo minimo della salvezza è stato centrato.

“La salvezza non è mai scontata e quindi credo sia un traguardo comunque molto importante: dispiace, però, non aver raggiunto altri obiettivi come nella scorsa stagione. C’è rammarico ma siamo consapevoli che negli ultimi mesi non abbiamo fatto bene”. Queste le parole del centrocampista , Riccardo Rotulo, centrocampista del Licata, al termine del match. “Ho raggiunto il mio record personale di gol in una stagione che era di sei reti – ha continuato – ma c’è rammarico perchè potevamo e dovevamo fare di più nell’ultimo periodo. Speravamo di giocare i playoff, come nella scorsa stagione. L’obiettivo della salvezza, però, è comunque importante. Sicuramente abbiamo subito troppe rimonte, spesso nella ripresa di molte gare ci siamo fatti riprendere nonostante il vantaggio acquisito. Ci sono stati dei blackout – ha concluso – ma ne siamo assolutamente consapevoli. Credo sia stato un problema di approccio, dovevamo essere più concentrati.”

Riccardo Rotulo ha dedicato la doppietta, la prima in maglia gialloblù, alla sua ragazza e alla sua famiglia.