Un appello per il Futuro dello Stadio Esseneto: l’interrogazione urgente del Consigliere comunale Francesco Alfano

Nell’ambito del dibattito che coinvolge l’importante questione relativa allo stadio Esseneto, il consigliere comunale Francesco Alfano ha sollevato un interrogativo di fondamentale importanza rivolto al Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè. Questa iniziativa testimonia l’impegno e l’attenzione dedicati all’avanzamento della situazione e al potenziale sviluppo della nostra comunità.

L’interrogazione presentata da Francesco Alfano è rivolta a valutare l’opportunità di aderire al bando “Fondo Sport e Periferie 2023”, pubblicato il 28 luglio 2023 dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo bando mira a promuovere lo sviluppo delle infrastrutture sportive e la coesione sociale attraverso la riqualificazione urbana e la diffusione delle attività sportive.

Il bando si concentra sul miglioramento delle infrastrutture sportive esistenti e la creazione di nuovi impianti sportivi. L’adesione a questo bando potrebbe essere una soluzione per attuare le opere di completamento richieste da tempo dai cittadini agrigentini per lo stadio “Esseneto”. Inoltre, l’adesione contribuirebbe al miglioramento della qualità urbana nel quartiere del “Campo Sportivo” e promuoverebbe l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali presenti nella zona.

La proposta di Francesco Alfano rappresenta un’opportunità concreta per contribuire al miglioramento dell’infrastruttura sportiva e alla qualità della vita dei cittadini agrigentini. Questa iniziativa potrebbe plasmare un futuro più luminoso per la nostra comunità.

La Voce dell’Assessore allo Sport Gerlando Piparo

Da parte sua, l’assessore allo sport del Comune di Agrigento, Gerlando Piparo, aveva già presentato un atto di indirizzo in merito alla questione. L’atto di indirizzo propone di avviare l’iter amministrativo per la partecipazione al bando “Sport e Periferie” anno 2023. Questo atto sottolinea l’importanza di perseguire la richiesta di contributo per la realizzazione dell’impianto di illuminazione dello stadio Esseneto.

L’idea di un nuovo impianto di illuminazione rappresenta una tappa cruciale nell’evoluzione dello stadio Esseneto, fornendo l’opportunità di sfruttare al meglio questa risorsa per le attività sportive e per la comunità nel suo complesso.

L’interrogazione urgente presentata dal consigliere comunale Francesco Alfano e l’atto di indirizzo dell’assessore allo sport Gerlando Piparo testimoniano l’impegno e l’entusiasmo per il futuro dello stadio Esseneto e dell’intera comunità agrigentina. Queste iniziative rappresentano passi significativi verso lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture sportive e della qualità della vita nella nostra città. L’auspicio è che queste voci trovino il giusto ascolto e che le azioni intraprese portino a risultati tangibili per il bene di tutti i cittadini agrigentini.