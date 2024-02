L’impegno verso l’ecosostenibilità è il cuore pulsante del Doric.

Immerso nella Valle dei Templi di Agrigento, per l’Eco Boutique Resort con vista sul Tempio di Giunone, arriva un nuovo riconoscimento: è ora Sustainable Holiday home certificato. Tradotto significa “casa vacanza sostenibile”, ovvero, Non a caso si distingue per un tipo di ospitalità eco-friendly e abbraccia con impegno l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale senza rinunciare al comfort e all’eleganza. Gli hotel sostenibili sono strutture che, nel loro modello di business, hanno previsto soluzioni nel rispetto dell’ecosistema ambientale. La struttura, lo scorso mese di agosto, ha ottenuto la prestigiosa quinta stella. In quell’occasione, Enzo Agrò, l’architetto e imprenditore visionario dietro il successo del Doric Boutique Hotel – Resort ECO Friendly, aveva condiviso i suoi pensieri e progetti per il futuro: “Mi sono sentito stimolato dalla prospettiva di Agrigento2025.Mi sto preparando al meglio per questa entusiasmante scadenza. Abbiamo impegnato sforzi significativi per migliorare gli arredi, i dettagli e numerosi aspetti della struttura. ” ha detto.

L’impegno verso l’ecosostenibilità è il cuore pulsante del Doric. Attraverso l’uso di energia fotovoltaica e termica, l’hotel riduce significativamente la sua impronta ecologica. Un innovativo sistema di fitodepurazione è il testimone tangibile dell’attenzione dedicata alla conservazione dell’acqua.

Il Doric Boutique Hotel – Resort ECO Friendly non è soltanto una destinazione di lusso, ma un simbolo tangibile di come l’ospitalità di alta qualità possa essere armoniosamente combinata con una coscienza ecologica.