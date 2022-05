Il centro vaccinale del Palacongressi chiude i battenti

Giorni contati per il centro vaccinale del Palacongressi di Agrigento. Poco più di 500, in tutto il territorio provinciale, le prenotazioni. La struttura del villaggio Mosè ha rappresentato un servizio indispensabile per il territorio e qui ha lavorato tanta gente ma le vaccinazioni sono in fortissimo calo e non ha più senso tenere impegnata la struttura, così come ha dichiarato il commissario dell’Asp, Mario Zappia, nel report settimanale sull’andamento della pandemia Covid. Anche la quantità di tamponi eseguiti è calata considerevolmente, “non appare giustificato- ha continuato Zappia- mantenere lo stesso impegno orario dei lavoratori. Ovviamente nessuno sta dicendo che il personale ‘andrà a casa’ ma è ovvio che l’impiego va sempre commisurato alla reale necessità”. Tutto il personale assunto sarà ridistribuito per attività di tracciamento e archiviazione dei dati dell’azienda sanitaria provinciale. L’area del Palacongressi, inaugurata a marzo del 2021, occupava una superficie complessiva di circa mille metri quadri, con 45 postazioni per la somministrazione dei vaccini, una zona di accoglienza e registrazione, la sala di attesa e osservazione post vaccino, 16 servizi igienici compresi quelli per le persone diversamente abili e lo spogliatoio per il personale medico. Di queste ore anche la notizia della chiusura del reparto Covid del San Giovanni di Dio di Agrigento.