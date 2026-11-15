Quattordici anni di attività, migliaia di visitatori e un legame sempre più forte con il territorio. La direttrice Elisa La Rocca racconta il percorso di una struttura che ha visto nascere e crescere, insieme al suo assistente Domenico Ferlita e a una squadra che rappresenta il vero punto di forza del centro commerciale.

Il Centro Commerciale Città dei Templi di Agrigento festeggia il suo quattordicesimo compleanno. Un traguardo importante per una realtà che, nel corso degli anni, è diventata un punto di riferimento per lo shopping, i servizi e la vita quotidiana di tante famiglie agrigentine.

A raccontare il significato di questo anniversario è Elisa La Rocca, direttrice del centro commerciale, che con la struttura ha un rapporto che va ben oltre quello professionale. Per lei, infatti, il Città dei Templi è quasi una creatura, seguita fin dai primi passi, quando ancora non esistevano negozi, vetrine e gallerie, ma soltanto un grande cantiere e i primi lavori di sbancamento.

Un percorso cominciato ben prima dell’inaugurazione e proseguito attraverso quattordici anni di attività, cambiamenti e nuove sfide.

Oggi il centro commerciale continua a rappresentare una realtà consolidata nel panorama economico e commerciale del territorio. Un risultato che, nella visione della direttrice, non può essere attribuito a una sola persona.

Il successo del Città dei Templi è infatti il risultato di un lavoro collettivo, costruito quotidianamente grazie all’impegno di chi gestisce la struttura, degli operatori commerciali e di tutte le persone che contribuiscono al suo funzionamento.

Accanto alla direttrice opera Domenico Ferlita, suo assistente, parte della squadra impegnata nella gestione quotidiana del centro commerciale.

Quattordici anni rappresentano anche un’occasione per guardare al futuro. Il mondo del commercio è profondamente cambiato, così come le abitudini dei consumatori. Per una struttura commerciale, continuare a essere attrattiva significa sapersi rinnovare, migliorare i servizi e mantenere vivo il rapporto con i visitatori.

Il compleanno del Città dei Templi diventa così non soltanto una ricorrenza da festeggiare, ma anche il momento per celebrare un percorso imprenditoriale e professionale che continua a essere parte della vita economica e sociale di Agrigento.

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