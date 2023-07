Il Capitano Alfonso Cipolla e l’Akragas in Vista del Prossimo Campionato di Serie D: Ambizioni e Emozioni

Con l’inizio della preparazione per il prossimo campionato di Serie D, il Capitano dell’Akragas, Alfonso Cipolla, ha espresso le sue prime impressioni sulla squadra e sulle aspettative per la nuova stagione. In una giornata di entusiasmo e attesa, Cipolla ha condiviso la sua fiducia nel potenziale della squadra, nonostante sia il primo giorno di allenamento e molti volti siano ancora sconosciuti.

“Penso sia presto, e comunque oggi è il primo giorno. Molti di loro non li conosco, tranne chi è meglio di me a conoscere chi è stato nella squadra prima di me. Quindi ci sono tanti giovani, sicuramente con il passare del tempo e gli allenamenti insieme, ci conosceremo”, ha dichiarato Cipolla con fiducia.

Il capitano ha sottolineato l’importanza di costruire una squadra unita, dove i giocatori si conoscano e si supportino reciprocamente. Ha anche elogiato alcuni dei giocatori più esperti e rinomati che si sono uniti all’Akragas, definendoli veri “mostri sacri” del calcio. La loro esperienza e abilità saranno fondamentali nel raggiungere gli obiettivi fissati per il prossimo torneo di Serie D.

Riguardo alle aspettative per la stagione, Cipolla è stato prudente ma ottimista: “Non posso dire con certezza quale sarà il nostro destino nel campionato, ma mi piace sapere che ci sono siciliani nella squadra. Dal mio punto di vista, è una grande vittoria perché riconferma per l’ennesima volta l’orgoglio di indossare la maglia bianca azzurra.”

Il Capitano ha espresso gratitudine e riconoscenza a tutte le persone che lo sostengono, sia dentro che fuori dal campo. Ha sottolineato i sacrifici che ha fatto per arrivare a questo punto e come ogni anno, il ritorno al calcio sia motivo di gioia e soddisfazione. Per lui, indossare la maglia dell’Akragas rappresenta un sogno che continua a vivere con passione e dedizione.

Mentre l’Akragas si prepara per il prossimo campionato, la squadra può contare sulla leadership e la determinazione del Capitano Cipolla, e insieme, cercheranno di raggiungere traguardi ambiziosi e portare orgoglio e gioia ai tifosi. La strada sarà lunga e piena di sfide, ma la squadra è pronta ad affrontarle con impegno e spirito combattivo.