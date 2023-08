Con l’inizio della nuova stagione calcistica all’orizzonte, la presidente del Canicattì, Maria Grazia Scicolone, si è espressa in un’intervista esclusiva ai microfoni ufficiali del club. Con passione e determinazione, la numero uno biancorosso ha condiviso la sua visione e le aspettative per l’avventura imminente.

“Stiamo per intraprendere una nuova stagione, e questo è il momento di dare il massimo impegno per affrontarla al meglio”, afferma la presidente Scicolone. Il calcio, per lei, va oltre la passione, rappresentando un vero e proprio lavoro con tutte le sfide e le gratificazioni che ne derivano. La professionalità, sia dentro che fuori dal campo, è un requisito fondamentale per tutti i tesserati.

Con fermezza, la presidente sottolinea l’importanza di affrontare ogni sfida con grinta e determinazione, senza mai arrendersi. “Le partite possono essere vinte o perse, ma ciò che conta è dare sempre il massimo e lavorare insieme per il bene della squadra”, afferma con convinzione. Nel corso della stagione, il Canicattì si troverà ad affrontare avversari di spessore in stadi prestigiosi, ma la presidente mantiene un messaggio di fiducia nei confronti della sua squadra.

“I nostri obiettivi sono chiari: restare fedeli a noi stessi, credere nelle nostre capacità e affrontare ogni avversità con determinazione”, sottolinea la presidente Scicolone. L’allenatore Orazio Pidatella e il suo staff giocano un ruolo cruciale, e la società è impegnata a fare la sua parte in questo palcoscenico affascinante e competitivo.

La presidente conclude con un appello ai tesserati e ai sostenitori del Canicattì: “Non deludeteci e lavorate sodo. Solo attraverso il sacrificio e l’impegno costante si possono raggiungere grandi traguardi”. Con questa mentalità, il Canicattì si prepara ad affrontare la nuova stagione, portando con sé la passione e la determinazione che sono da sempre parte integrante del club.