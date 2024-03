“Desideriamo sottolineare il cruciale ruolo dell’Assessore Cantone in qualità di coordinatore della Sagra nel coinvolgere attivamente tutti i principali attori della Sagra, dedicando loro l’attenzione necessaria affinché l’evento risultasse indimenticabile per tutti i partecipanti”.

A parlare, in una nota sono i rappresentanti della Categoria Taxi della città di Agrigento che hanno voluto esprimere gratitudine nei confronti del Sindaco Francesco Micciche e dell’Assessore Carmelo Cantone per il successo della 76ª edizione del Mandorlo in Fiore. “Desideriamo ringraziare altresì – scrivono- tutti i corpi di polizia del territorio per aver lavorato sinergicamente al fine di garantire un corretto svolgimento della viabilità, in particolare nella giornata complicata di domenica 17. Un sentito ringraziamento – aggiungono- va anche ai cittadini di Agrigento per la loro collaborazione e comprensione in caso di eventuali ritardi dovuti all’elevata affluenza registrata durante la domenica 17. Cogliamo l’occasione per esprimere il nostro augurio che questa sinergia tra tutte le parti coinvolte possa essere mantenuta in vista di Agrigento Capitale della Cultura, per il conseguimento di un obiettivo comune: innalzare orgogliosamente il nome della città di Agrigento.” Concludono i tassisti.