I rappresentati del governo nazionale e regionale incontrano i gestori di bar e ristoranti di Palma di Montechiaro – VIDEO

Presenziato dal loro sindaco Stefano Castellino a palma di montechiaro questa mattina si è tenuto un vero e proorio incontro tra le parti, dove da una parte c’era la categoria bar e ristoranti e dall’altra alcuni componenti di governo nazionale e regionale.

A rappresentare la regione c’erano il vicepresidente dell’assemblea regionale On. Di Mauro, il consigliere regionale On. Pullara il Consigliere regionale On. Dicaro.

Un rappresentante dell’ On. Catanzaro. Per quanto riguarda il governo nazionale ha fatto parte della discussione l’onorevole Perconti membro della commissione attività produttive alla camera dei deputati.

L’incontro è srato molto intenso.

Al “grido” di aiuto delle tante partite iva la deputazione ha voluto rispondere mettendoci la faccia.

Non si escludono altri incontri nelle prossime ore.

Infatti già da oggi pomeriggio il sindaco Stefano Castellino sta studiando un’azione straordinaria per dare un piccolo sostegno a tutte queste attività con le saracinesche chiuse.