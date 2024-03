Una storia di talento e tradizione nella Valle dei Templi: scopri il segreto del successo dietro i dolci artigianali di Canicattì

Giulio e Vincenzo Bonfissuto, due fratelli con un mix unico di talento, passione e tradizione, stanno lasciando il segno nel mondo della pasticceria siciliana. Originari di Canicattì, nella mitica provincia di Agrigento, hanno reinterpretato l’arte della pasticceria con creatività e rispetto per la tradizione, utilizzando materie prime locali di altissima qualità e arricchendole con spunti innovativi. Il loro marchio sta crescendo in un mercato ricco di concorrenti, grazie alla loro visione attenta alle esigenze del mercato italiano e internazionale.

L’intervista con Giulio Bonfissuto

Uno dei loro capolavori è il Panettone, un’autentica delizia siciliana che si distingue per la sua qualità e bontà, posizionandosi ai vertici dei brand italiani. Ma le sorprese non finiscono qui: in occasione della Pasqua, i fratelli Bonfissuto presentano una varietà di colombe artigianali, tra cui spicca la loro ultima creazione, la Colomba con Mela Annurca e Limoncello.

Questo dolce tradizionale a lievitazione unisce sapori e profumi mediterranei in una combinazione unica. Utilizzando Mela Annurca IGP semicandita e Limoncello per la loro edizione limitata, aggiungono un tocco speciale alla Pasqua. La copertura al cioccolato bianco arricchita con filetti di limoni di Sicilia semicanditi completa questo delizioso connubio di sapori.

Marilena Patti ha avuto l’opportunità di incontrare Giulio Bonfissuto nel suo showroom, dove ha condiviso la sua storia e ci ha svelato i segreti del successo di Bonfissuto nella pasticceria siciliana.