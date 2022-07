I farmaci sono acquistabili online? Facciamo chiarezza

I farmaci possono davvero essere acquistati online, oppure no?

Sono tantissime le persone che riscontrano, da questo punto di vista, un po’ di confusione, magari perché leggono da qualche parte che un determinato farmaco non può essere acquistato in rete ma, al contempo, con una semplice ricerca in rete si imbattono in grandi e-commerce come Slowfarma, vera e propria farmacia online.

Facciamo chiarezza, dunque, e rispondiamo a questa domanda in maniera dettagliata, iniziando col dire che non tutti i farmaci possono essere acquistati in rete.

Per alcuni tipi di farmaco, in effetti, rivolgersi ad una farmacia fisica è indispensabile, per altri invece l’acquisto può essere eseguito comodamente online.

I farmaci acquistabili solo in una farmacia fisica

Quali sono, dunque, i farmaci non acquistabili online?

In rete non possono essere acquistati i farmaci rientranti nella categoria denominata OP, ovvero con Obbligo Prescrizione.

I farmaci per i quali è necessaria la prescrizione medica, infatti, non possono essere acquistati online, ma occorre recarsi presso una farmacia fornendo tale documento.

Tali farmaci rispondono ad esigenze curative specifiche e, non di rado, hanno dei potenziali effetti collaterali non trascurabili, ecco perché lo Stato Italiano prevede che possano essere acquistati solo previa prescrizione da parte del medico competente.

I farmaci con obbligo prescrizione sono i soli non acquistabili online, dunque, andiamo adesso a scoprire tutti quelli per cui si può procedere senza problemi ad un acquisto tramite e-commerce.

Le diverse tipologie di farmaci acquistabili online

La gamma di farmaci acquistabili in rete è molto varia, a cominciare dai farmaci OTC, acronimo di Over The Counter.

Tali farmaci, noti anche come farmaci da banco, sono così denominati in quanto la loro vendita non solo è libera, ma sono dei prodotti che i farmacisti possono esporre sul bancone, o comunque in modo ben visibile.

Si tratta di farmaci che curano disturbi piuttosto comuni e che hanno dei potenziali effetti collaterali molto moderati.

Altra categoria di farmaci acquistabili online è quella dei SOP, Senza Obbligo di Prescrizione.

Anche questi farmaci, come gli OTC, sono vendibili senza necessità di prescrizione medica, tuttavia non possono essere esposti sul bancone trattandosi di farmaci con potenziali effetti collaterali più marcati.

Nel “mare magnum” di quanto è possibile comprare nelle farmacie online, inoltre, figurano tutti quei prodotti che non sono dei farmaci in senso stretto e che, proprio per questo, sono definiti “parafarmaceutici”.

Si tratta appunto di prodotti abitualmente trattati dalle farmacie ma che, tecnicamente, non rientrano nel mondo dei farmaci.

Gli esempi sono tantissimi: prodotti per la cura dell’igiene personale, integratori alimentari, preservativi, sanitari, prodotti per mamme in stato di gravidanza, cosmetici e tanto altro ancora.

I farmaci OP sono i soli non acquistabili in rete

Ricapitolando, dunque, tantissimi farmaci possono essere acquistati online, unitamente alla ricca gamma di articoli parafarmaceutici.

Solo se si deve acquistare un farmaco che richiede prescrizione medica, dunque, sarà necessario recarsi personalmente presso la farmacia più vicina.