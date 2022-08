I bonus casinò online invogliano: più soggetti giocanti dell’anno scorso

Dati particolari quelli che vengono fuori dal controllo dei nuovi conti gioco: calo nelle nuove aperture ma crescita dei conti giocanti. I bonus benvenuto casinò live invertiranno la tendenza?

Insomma, è un periodo un po’ strano per il gioco d’azzardo. Se da una parte, infatti, tra gennaio e giugno sono stati aperti 2.367.503 nuovi conti di gioco rispetto ai 2.617.780 dell’anno scorso (con un calo dell’11%), dall’altra abbiamo attivi 15.041.937 conti rispetto ai 14.563.716 del 2021 (crescita del 3%). Anche i soggetti giocanti, poi, sono in aumento: 10.552.400 del 2022 contro i 10.388.307 del 2021. Cosa significa? Significa che, molto probabilmente, c’è stato un calo fisiologico di nuovi utenti dovuto all’assestamento post Covid ma anche che, coloro che hanno già i conti online e stanno giocando, sono in netta crescita, con conti attivi e utenti altrettanto giocanti e, appunto, attivi anch’essi.

Questo a cosa è dovuto? Sicuramente all’attenzione che gli operatori ci mettono nel mantenere gli utenti sulle piattaforme. Un sito che funzioni ha anche un miglior bonus casinò online che attira i clienti e i bonus on-line degli operatori vi assicuriamo che fanno la differenza. Presto detto, dunque: delle promozioni che funzionano bene fanno sì che i player continuino a stare sui casinò online a giocare. I migliori, ovviamente quelli legali, hanno garanzie di sicurezza fuori dal comune e i clienti sono invogliati a depositare denaro sapendo che, in nessun modo, possa essere attaccato da pirati informatici o da tentativi di phishing.

Migliori bonus casinò: un modo per sentire il cliente fortunato

Chiunque abbia avuto a che fare con i casinò online sa che l’attenzione verso il cliente è fondamentale per creare un rapporto duraturo che permetta, in maniera netta, di mettere il giocatore al centro della scena e di farlo sentire coccolato e apprezzato. Questo accade, nella maggior parte dei casi, grazie a delle promozioni ad hoc che vengono concesse ai player. In alcune piattaforme sono presenti dei bonus di benvenuto molto allettanti, in altre è possibile trovare dei bonus con codice che possono essere ricevuti anche dopo un tot di partite giocate. In un mondo sempre più votato al futuro digitale, con grandi discussioni sul metaverso, non possiamo non credere che ogni operatore legale punti a fidelizzare i clienti.

Un modo molto semplice è quello per cui il cliente ha un credito virtuale, una piccola somma di denaro (di solito come benvenuto) che serve a imparare a giocare senza che si tocchi il deposito proprio. Facile intuire che il cliente che riesce a giocare senza toccare i propri soldi si senta soddisfatto e felice. Cosa che accade, in maniera molto naturale, anche con i tiri gratis che, di solito, vengono concessi sempre come benvenuto. In questo caso il cliente ha degli spin da utilizzare nelle slot machine e, quindi, può capire il meccanismo della macchinetta senza dover contare sul denaro depositato. Queste due promozioni, senza portarla per le lunghe, permettono agli operatori di avere clienti sempre attivi con conti attivi, quindi un’industria in salute.

Casinò live: il futuro a portata di clic

Una delle novità che più sta appassionando i giocatori di casinò online è il casinò live, cioè la possibilità di poter giocare su tavoli in diretta, con un croupier in carne ed ossa, che si collega alla piattaforma con delle videocamere e che permette all’utente di interagire in diretta. Questo tipo di interazione permette al giocatore di trovarsi in una situazione ibrida tra quello di prima e il futuro. Se ci sono ancora i giocatori nostalgici che amano l’esperienza elegante da casinò dal vivo, abbiamo anche giocatori che hanno scoperto la comodità di poter giocare da casa. In una situazione come questa si può giocare da casa ma chattare e interagire come sul tavolo verde reale.

Chi siamo, noi, dunque, per fermare il futuro? Nessuno, soprattutto grazie a un software sempre più dedicato che permette esperienze veloci, stabili, con una grafica molto bella e con tante funzioni sempre più interattive e sempre più coinvolgenti. Un’esperienza virtuale, quindi, che sa molto di reale e che fa sì che anche i palati più esigenti abbiano la loro fetta di connettività con il resto del mondo.