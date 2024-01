Si è appena conclusa la terza edizione de “i beSt”, un evento digitale straordinario che ha scaldato i cuori e soddisfatto i palati dei foodies più esigenti. Ideato dal rinomato food blogger agrigentino Alessandro Seminerio di SEMandFOOD, questo evento celebra i migliori locali dell’anno, evidenziando l’eccellenza delle materie prime e la straordinaria creatività delle loro proposte culinarie. La prestigiosa cerimonia di premiazione si è svolta nella suggestiva cappella di Santa Sofia, un ipogeo annesso al Teatro Pirandello.

I vincitori, autentici alfieri dell’arte culinaria, hanno brillato per la loro straordinaria maestria nell’arte della gastronomia:

BEST COCKTAIL: il “1997” di Cortesi (Agrigento)

BEST SICILIAN FOOD: il “Cuddiruni” della Trattoria da Mimmo (Agrigento)

BEST STARTER: la “Seppia Mascariata” del Carusu Restaurant (Agrigento)

BEST PASTA: lo “Spaghettone del Re” del Re di Girgenti (Agrigento)

BEST SWEET TEMPTATIONS: il “Puzzle Brownies” della Vullo Cornetteria (Agrigento)

BEST BURGER: il “Barone Birra” di De Gustibus (Agrigento)

BEST PIZZA: la “Gigì” del Ristorante Pizzeria Fellini (Ribera)

BEST SUSHI: il “Mare Fuori” di HomeFoodAG (Favara)

BEST FOOD PORN: i “Crocchettoni Filanti” del Blanco Urban Cafè (Canicattì)

BEST PANETTONE: il “ChocoCoffeè & Caramel” della Pasticceria Melilli (Naro)

Questa straordinaria iniziativa è il frutto della visione e della passione di Alessandro Seminerio, l’anima pulsante di SEMandFOOD. La storia di SEMandFOOD inizia nel 2019 quasi per caso, quando Alessandro e Chiara, entrambi appassionati di cibo di qualità, cominciarono a esplorare nuovi locali annotando meticolosamente le loro scoperte. Da questa rubrica nacque l’idea di creare un canale social dedicato ai migliori piatti e locali della provincia.

Ciò che iniziò come un progetto giocoso ha presto preso forma, trasformandosi in SEMandFOOD e nell’iconico #hoSEMprefame. Durante il periodo pandemico, il profilo Instagram divenne un punto di riferimento per consigli e informazioni sui ristoranti da asporto, catalizzando un pubblico sempre più vasto. Con l’uscita dal lockdown, SEMandFOOD conobbe un’esplosione di follower, diventando un pilastro nella promozione enogastronomica e turistica del territorio.

L’impegno di Alessandro Seminerio e del suo team ha generato un indotto positivo sia per i follower, che hanno potuto scoprire nuovi piatti e locali, sia per i ristoratori, che hanno beneficiato della visibilità offerta attraverso le immagini e le clip condivise sui canali social.

Ma SEMandFOOD non si limita alla scoperta e alla promozione culinaria. Attraverso eventi come il “Natale della Solidarietà”, giunto alla sua 8ª edizione, l’attenzione si è sempre rivolta alle persone meno fortunate durante il periodo natalizio. Questo evento benefico, nato in memoria della madre di Alessandro, Maria Concetta, ha raccolto donazioni consistenti destinate a varie associazioni, come il Reparto Hospice dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e i Volontari di Strada.

Nell’edizione di quest’anno, sono stati raccolti più di 2000 euro destinati alla Fondazione Mondoaltro, supportando integralmente la mensa serale “LOCANDA DI MARIA”, che ha fornito pasti caldi a coloro che ne hanno avuto bisogno.

La recente edizione dei “i beSt 2023” ha visto sfidarsi 40 eccellenti locali, selezionati per la loro qualità e originalità. I followers hanno avuto il privilegio di votare i loro preferiti attraverso Instagram, creando una competizione avvincente che ha portato alla luce i vincitori in dieci categorie culinarie diverse.

L’eredità di SEMandFOOD continua a crescere, portando avanti la missione di celebrare l’alta cucina, sostenere la comunità locale e diffondere un messaggio di generosità e condivisione attraverso l’amore per il cibo di qualità.