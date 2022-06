Huawei Orologio GT 3-Tutto il giorno Activity Tracker

Tra i vari modelli di smartwatch, il Huawei Watch GT 3 ha un grande vantaggio rispetto ai concorrenti. Il dispositivo ha un certo numero di applicazioni che sono collegati alla vostra attrezzatura sportiva, ed è in grado di sincronizzare i dati della frequenza cardiaca con le principali applicazioni sportive. Ciò significa che puoi valutare il tuo allenamento in tempo reale. Huawei Watch GT 3 rileva automaticamente anche la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e fornisce un rilevamento continuo del livello SpO2.

Caratteristica

Lo smartwatch Huawei è un tracker di attività per tutto il giorno. Ha un cronometro, GPS e altri sensori per misurare i passi, la distanza e la frequenza cardiaca. Lo Smartwatch Huawei può essere un ottimo gadget per il fitness. L’orologio ha anche built-in GPS e EKG capacità, così saprete esattamente quanto esercizio che hai fatto.

Il Huawei Watch GT3 è un ottimo esempio. Ha un ampio set di funzionalità e una soluzione di monitoraggio del sonno migliorata. È anche resistente all’acqua fino a 50 metri e dispone di un’app per il fitness con piani di allenamento e corsi gratuiti. Se siete in esecuzione, vi innamorerete del AI running trainer. L’orologio ha anche una funzione di sveglia intelligente che consente di costruire la banda di allarme intorno al tempo che si desidera svegliarsi. Se siete in sport, questo orologio può anche monitorare il vostro sonno e vi mostrerà il vostro ciclo REM.

Huawei Watch tiene traccia dei tuoi passi, della frequenza cardiaca e del sonno, nonché dei tuoi livelli di stress. Visualizza anche le metriche in modo chiaro e semplice. L’orologio Huawei può anche misurare i livelli SpO2, che è vitale per determinare il tuo VO2 max.

Durata della batteria

La durata della batteria di Huawei Watch 2 è piuttosto impressionante, dura circa due giorni con un utilizzo misto. è un’opzione solida da tenere a mente. Il Huawei Watch 3 sembra e si sente come il predecessore, ma è meglio a bilanciare le caratteristiche smartwatch e fitness tracking.

Huawei Watch 3 Pro ha una batteria che dura molto più a lungo dell’orologio 3. Si dice che la sua batteria 790mAh duri fino a 14 giorni in modalità smart. In una giornata tipica, un Huawei Watch 3 può durare fino a cinque giorni. Ha una cassa in acciaio inossidabile, due pulsanti laterali e cinturini standard intercambiabili.

Resistenza all’acqua

Gli orologi Huawei sono resistenti all’acqua. Gli orologi Huawei sono dotati di cinturini resistenti all’acqua. L’orologio Huawei più recente ha una valutazione IP68, il che significa che la sua resistenza alla polvere e all’acqua è 5ATM. Huawei sostiene che l’orologio ha attraversato 200 cicli di prova dell’acqua pressurizzata. Inoltre è dotato di uno standard di immersione EN13319, assicurando che sosterrà l’immersione libera ad una profondità massima di 30 metri. La resistenza all’acqua sugli smartwatch Huawei è un’altra caratteristica importante da considerare prima di sceglierne uno.

La resistenza all’acqua sugli orologi Huawei varia, ma le serie GT2, GT3 e Watch 3 sono tutte resistenti all’acqua. Si dovrebbe anche verificare se il materiale della fascia del vostro orologio è compatibile con il cloro prima dell’acquisto.

Lo standard IP67 si riferisce a oggetti solidi e liquidi. Più alto è il numero, meglio è. Nel frattempo, il rating ATM si occupa della quantità di pressione che uno smartwatch può sopportare. Un orologio 5ATM può essere indossato in acqua fino a 50 metri. Sarà anche resistere alla polvere. L’orologio Huawei fornirà anche dati sulle fasi lunari. È anche resistente all’acqua e alla polvere.

Visualizzazione di alba e tramonto ogni giorno

Se sei un fan della vita all’aria aperta, amerai la visualizzazione di alba e tramonto ogni giorno sul tuo smartwatch Huawei. L’orologio è dotato di un app che consente di controllare il tempo e visualizzare i tempi di alba e tramonto. Questa è una delle tante funzionalità offerte da indossabili di Huawei. Che tu sia a casa o in viaggio, questa funzione ti permette di sapere che tempo è come dove ti trovi.

HUAWEI WATCH GT 3 ridefinisce la categoria smartwatch con il suo design elegante. Questo smartwatch è dotato di un aggiornamento Moon Phase Collection II. Non solo è possibile vedere l’ora sul vostro orologio, ma è anche possibile visualizzare le fasi lunari, maree, e alba e tramonto per tutto il giorno. Il display di HUAWEI WATCH GT 3 di alba e tramonto è facile da leggere, mentre puoi vedere otto diverse fasi lunari. L’orologio è anche realizzato con materiali di alta qualità e durerà fino a 14 giorni.

Connettività allo smartphone

Se si desidera collegare lo smartwatch Huawei allo smartphone, è necessario eseguire prima alcune operazioni preliminari. Aprire l’applicazione iOS Control center. Dalla schermata iniziale, scorri dall’angolo in basso a destra dello schermo verso l’alto. Quindi, vai a Impostazioni Bluetooth. Scorri verso il basso fino a dispositivi associati. Vedrai l’icona della ruota dentata accanto allo smartwatch Garmin. Toccare e premere il pulsante OK per accoppiare i due dispositivi.

Huawei Watch 3 è dotato di una tastiera su schermo che riconosce l’input della punta delle dita. Offre anche la possibilità di utilizzare l’input vocale e rispondere ai testi. Il dispositivo dispone di connettività Bluetooth, WiFi e NFC e supporta il download di app e l’accesso a Internet. Gli utenti saranno anche in grado di utilizzare carte di credito/debito e carte fedeltà. Con queste caratteristiche, lo smartwatch Huawei può tenere traccia di informazioni importanti e rimanere in contatto in movimento.