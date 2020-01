Highlights Licata 0-0 FC Messina – VIDEO

Il 2020 comincia per un pareggio per il Licata che, al Dino Lotta, non va oltre lo 0-0 con il Fc Messina. La partita è stata combattuta e le occasioni più propizie sono state create dai giallorossi. Nel finale i gialloblù sfiorano il colpaccio ma trovano un Marrone in ottima forma.

IL TABELLINO: