Ha violato la sorveglianza: arrestato trentenne

Nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza speciale, di Pubblica sicurezza, con l’obbligo di soggiorno nel comune di Agrigento, è stato sorpreso in piazza Alberone nel centro di Favara. I carabinieri della Tenenza di Favara hanno arrestato un 30enne, già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi giudiziari, per violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione.

Il soggetto, durante il controllo da parte dei militari dell’Arma, non ha fornito una valida giustificazione del perché si trovasse fuori dal Comune di residenza, né tantomeno disponeva di una autorizzazione da parte dell’autorità Giudiziaria, che gli consentisse di allontanarsi dal territorio prescrittogli.

E’ stato quindi arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Agrigento, dove attenderà la fissazione dell’udienza di convalida.