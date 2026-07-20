Sono stati domati dopo decine di ore di opera di spegnimento diversi roghi scoppiati in più territori della provincia di Agrigento. Le situazioni più critiche a Bivona, in contrada Savarini, nei pressi di un opificio per la lavorazione dei marmi, dove le squadre a terra sono rimaste a lungo in attesa dell’intervento aereo, e tra Cammarata e Castronovo di Sicilia con le fiamme vicino alle abitazioni. Incendi anche nelle campagne di Camastra, lungo la strada statale 410.

Tre i roghi divampati attorno al perimetro del Parco Archeologico della Valle dei Templi: a ridosso della strada Statale 640 proprio di fronte al tempio della Concordia; nella zona di San Calogero bianco già colpita alcune settimane fa, e nell’area boschiva lungo la Statale 640 tra le rotatorie di Giunone e degli Scrittori. Carbonizzate decine di alberi e varia vegetazione.

Sulla Statale sono vissuti momenti di panico tra gli automobilisti in transito per la scarsa visibilità. Super lavoro per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e per il personale del Corpo Forestale.

Numerosi gli interventi di vigili del fuoco di Agrigento. Roghi, che hanno interessato zone collinari e di campagna. Le fiamme hanno bruciato ettari di terreno a Villaseta nei pressi della strada che porta in contrada Fondacazzo. Carbonizzata la MotoApe di un residente. Altri vasti incendi hanno interessato Zingarello e i boschi di Piano Gatta e di contrada Santa Lucia.

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