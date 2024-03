Il Campionato Italiano di Karate Kyokushinkai ad Agrigento, con la partecipazione di Shihan Tsutomu Wakiuchi e il sostegno dell’ACSI e del Comune.

Il Campionato Italiano di Karate Kyokushinkai, organizzato da Sensei Alessandro Caramanno del Dojo di Karate di Agrigento, ha attirato l’attenzione di oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia. Il punto culminante dell’evento è stato la presenza di Shihan Tsutomu Wakiuchi, massimo esponente mondiale della disciplina e caposcuola italiano.

La giornata intera di spettacolo ha trasformato il Palasport Pippo Nicosia di Agrigento in un vortice di emozioni, mettendo in mostra lo sport d’eccellenza e la disciplina del combattimento full contact, senza alcuna protezione. Grazie al sostegno dell’ACSI e del suo presidente regionale Salvatore Balsano, insieme al Comune di Agrigento rappresentato dall’Assessore allo Sport Gerlando Piparo, l’evento ha preso vita.

L’immediato coinvolgimento dell’Assessore Piparo evidenzia l’importanza attribuita all’evento, con un’azione tempestiva per garantire che Agrigento fosse la sede perfetta per questa manifestazione. Il Palazzetto Pippo Nicosia ha brillato come cornice ideale per ospitare atleti e famiglie provenienti da ogni angolo d’Italia, confermando il suo ruolo di vetrina per la città.

Con oltre 300 atleti provenienti da città come Roma e il Lazio, Civitanova Marche, Napoli, Bologna, Rimini, Caserta e Pescara, l’evento ha attratto una vasta gamma di talenti provenienti da tutta Italia. In particolare, i partecipanti provenienti dai capoluoghi siciliani, tra cui Messina, sede del Dojo principale dove insegna Shihan Wakiuchi, hanno dato un contributo significativo alla manifestazione. Tra le città siciliane rappresentate si sono distinte Rivera Ionica, Caltanissetta, San Cataldo, Favara e Agrigento, quest’ultima che ospita il Dojo dell’autore della notizia. La presenza di atleti provenienti da così tante regioni italiane ha reso l’evento un’opportunità unica di condivisione e competizione a livello nazionale.

Un successo che conferma l’entusiasmo e l’impegno della comunità agrigentina nel promuovere lo sport e accogliere eventi di alto livello.

Nella foto l’Assessore Geraldo Piparo con Alessandro Caramanno e Shihan Tsutomu Wakiuchi