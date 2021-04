Gli sportivi non rinunciano alle attività: parte l’iniziativa delle “postazioni workout”

Aria aperta, tappetini e attrezzi improvvisati, danno vita ai gruppi di sportivi che non rinunciano a tenersi in forma in periodo di pandemia, nelle ormai conosciute “postazioni workout”, che prendono forma un po’ in tutte le città d’Italia. Anche ad Agrigento, in particolare nella villa Bonfiglio e nel boschetto del Corpo Forestale nei pressi di via Papa Luciani, i cittadini si adoperano stando al passo.

Zone verdi e spaziose in cui viene praticato un allenamento a corpo libero qualche ora a settimana in sicurezza, facendo fede al distanziamento sociale e al rispetto delle norme anti covid-19.

Silvia Cardella, insegnante dell’ “ADS Althea Pilates Studio” di Agrigento, sostiene che partecipare a queste attività favorisce un benessere psicomotorio alla persona, poichè è un’ottima occasione per attivare corpo e mente affrontando con entusiasmo questo periodo che ha sottratto tempo e libertà a tutti noi. Pur adattandosi alla rinuncia di attrezzature professionali, lei ed i suoi allievi non si privano di dedicarsi alla cura del corpo, sfruttando le risorse naturali che la nostra città ha da offrire.

La voglia di fare sport non si frena e non è certo la chiusura delle palestre a fermarla. Purtroppo però in città sembra esserci scarsa sensibilità a favore delle attività sportive all’area aperta. E’ soltanto una infatti la postazione workout comunale attrezzata: quella di Villa Bonfiglio che è anche piuttosto datata. Oggi con le strutture private chiuse il Municipio dovrebbe mostrarsi più sensibile a tali iniziative, riqualificando le aree interessate affinché le attività possano svolgersi nel modo più sicuro possibile, dando anche un pizzico di decoro a questi importanti polmoni verdi.