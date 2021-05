Gli architetti protagonisti del dibattito cittadino

Grazie al presidente uscente Alfonso Cimino​ al quale va dato il merito di aver saputo tenere il dibattito sempre vivo e non solo su temi di carattere generale. E’ stato da pungolo quando necessario ed ha saputo mettere sul tavolo nuove proposte non solo per la crescita della professione ma anche e soprattutto per una provincia, la nostra, che come lui stesso ha detto, meravigliosa ma che ancora stenta a essere motore pulsante della regione nonostante le bellezze architettoniche e ambientalistiche. Diamo il benvenuto a Rino La Mendola di cui già in passato abbiamo imparato a conoscere doti umane e professionali. In passato per la loro competenza e visione, ho ritenuto entrambi i possibili nuovi sindaci di questa città. Ci vuole coraggio e spirito di servizio lo so. Chissà che questo sogno non possa realizzarsi un giorno.