Giuseppe Deni non molla però… ecco le parole del patron dell’Akragas in conferenza stampa

Giuseppe Deni non molla però… ecco la conferenza stampa del patron dell’Akragas. VIDEO >>>

Non solo accuse, o almeno non si tratta solo di accuse.

Piuttosto si vuole fare chiarezza e mettere l’Amministrazione comunale davanti alle proprie responsabilità recuperando il tempo perduto. Giuseppe Deni patron dell’Akragas, in conferenza stampa dopo la Promozione in Serie D, non ha fatto sconti ma è riuscito a mantenere viva la voglia di andare avanti a condizione che dal Comune arrivino le risposte che l’ambiente si attende, risposte concrete che riguardano lo stadio Esseneto. La struttura è fatiscente, lasciata nelle condizioni di assoluta vergogna con l’acqua piovana, tra l’altro, che allaga la tribuna. Una precarietà che non rende onore alla città Capitale della Cultura. Allora bisogna correre ai ripari evitando lo scarica barile. Giuseppe Deni il suo compito lo ha portato a termine come aveva promesso ai tifosi. Adesso molto dipende dal Comune di Agrigento. Il futuro del calcio che conta, insomma, sta tutto nelle mani della politica cittadina la cui latitanza, cosi come è stato ribadito in conferenza stampa, è sotto gli occhi di tutti. Sarebbe un peccato mortale lasciare disperdere quello che si conquistato domenica. Una gioia immensa che non si può e non si deve cancellare.

Eugenio Cairone